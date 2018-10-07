Haber; Kasım ŞAHİN

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Karaçayır mahallesi Park restoran önünde süratli bir şekilde seyir ettiği iddia edilen Karahan Karataş idaresindeki 14 AJ 357 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı.

Takla atarak yoldan çıkan otomobil yol kenarında ki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yıkılırken kazayı gören vatandaşlar ve olay yerine yakın olan Bolu Zabıta ekipleri araca koşarak sürücüyü araçtan çıkarttılar.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken araç maddi hasar meydana geldi.