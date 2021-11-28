Takla attı yara burnu bile kanamadı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Ahmetler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Cahit Turan idaresindeki 14 GH 473 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkaran takla attı. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.