Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi Meclis Ekim Ayı 2. Toplantısı, geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşti. Komisyonlardan gelen maddeler meclis üyeleri tarafından oylanırken, taksiler için yeni uygulama oy birliği ile kabul edildi.

Çeşitli İşler Komisyonu’ndan gelen maddeye göre ticari taksi durakları ve araçlarında tek tip dönemi başlıyor. Araçların ön sağ ve sol kapılarında çalışmakta olduğu yazıhanenin ismi ve bilgiler tek tip şekilde yazılacak. Yazının büyüklüğü de tek tip şekilde olacağı onaylanırken, madde meclisten oy birliği ile geçti.