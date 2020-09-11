Taksi ve otobüsler denetlendi

Haber: C. Kutay Aykan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kent merkezinin değişik noktalarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları otobüs, minibüs ve taksilerde denetim yaptı. Anıt Park mevkisinde denetim yapan ekipler, taksileri durdurarak, yolcu sayısı, maske kullanımı ve hijyen konusunda şoförlere uyarılarda bulundu.

Ayrıca ekipler araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti. Araç dezenfekte belgesi olmayan taşıtların serviste kalmasına izin verilmedi. Kontrollerde toplamda 148 araç ve sürücüsü denetlendi.