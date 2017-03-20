Olay, gece 01.30 solarında meydana geldi. Gölyüzü Kavşağı mevkiinden yağmur yağışı yüzünden yolun asfalt bulunmayan kısmı yavaş yavaş çökmeye başladı. D – 100’den İstanbul istikametine dönen 14 T 0019 plakalı ticari aracın sürücüsü Kenan Sezer yolun çöktüğünü fark etmeyince araç yolda oluşan iki metre çapında ve bir buçuk metre derinliğindeki çukura düştü. Neye uğradığını anlayamayan sürücü Kenan Sezer araçtan güçlükle çıkabildi. Kazada büyük bir şans eseri kimse yaralanmazken, araç düştüğü çukurdan vinç yardımı ile çıkarıla bildi.