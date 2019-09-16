Taksiciden kadına darp

Bolu'da bir taksici, tartıştığı ve aynasını kıran kadını "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" diyerek tekme tokat dövdü. Olay anı saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.

Taksiciden kadına darp

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici aracından inerek kadına tekme tokat saldırdı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darp eden adamı tuttu. Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 09:59
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kendini jiletledi
Kendini jiletledi
  1. Bolu

banner133

banner129