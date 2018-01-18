Özel Haber: Kasım ŞAHİN

1 Aralık tarihinden itibaren uygulamaya konulan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında yolcu otobüsleri, TIR’lar, kamyonlar ve ticari taksilerin kış lastiği takmaları mecburi. Karayolları Trafik kanuna göre kış lastiği uygulamasına gitmeyen araç sahiplerine ceza işlem yapılmaya devam ediliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde ticari taksiler üzerine kış lastiği uygulaması yaptı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde 10 ticari taksinin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edildi. Bu taksilerden iki tanesinin kanunlara uygun şekilde lastik takmadığı ve yolcuların can güvenliğinin yerine getirilmediği tespit edildi.

Kış lastiği kullanılmadığı belirlenen iki ticari taksiye 652’şer lira para cezası uygulanırken, yasalara uygun olmayan lastiklerde trafik polisleri tarafından fotoğraflanarak belgelendirildi. Yetkililer, kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2018 tarihine kadar süreceği, kurallara uymayanlara cezai işlemlerin gerçekleştirileceğini, kış lastiğinin takılmasına kadar araçların trafikten men edileceğini açıkladılar.