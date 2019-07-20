Taksiler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan uygulamalar devam ediyor. Uygulama kapsamında geçtiğimiz gün Bolu Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da faaliyet gösteren taksileri denetledi.

Taksiler denetlendi

Haber: Birol Ertunç

Bolu Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri trafikte huzur ve sükûneti sağlamak amacı ile yaptıkları uygulamalarda bu kez ilimiz Merkez ilçede faaliyet gösteren ticari taksileri denetledi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamada yolculara taksiler ile ilgili sorular sorulurken araçların trafik noktasında kusur ve ihlallerinin bulunup bulunmadığı denetlendi. Taksi yolcuları denetimlerde uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken yetkililer belirli aralıklar ile uygulamaların devam edeceğini belirtti

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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