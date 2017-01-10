Haber: Aysun Beykoz

Yılın ilk toplantısının ikinci oturumunu düzenleyen Bolu Belediye Meclisi’nden çıkan karar ile taksiler 50 kuruş zamlandı. Taksimetre fiyatlarına yansıyacak olan bu zamlarda ilk açılış eski fiyat ile 3,25 TL iken çıkan karar ile 3,50 TL oldu. Km. başına yazan ücret ise eskiden 3,20 TL iken yeni çıkan karar ile 50 kuruş zamlanarak 3,70 TL oldu. Bekleme ücretinde ise bir değişim olmadı. Aynı zamanda taksiye bindirilen 20 kg. yük sonrası için ücret ödenecek.

CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Erhan Beykoz taksilere 2013 yılından beri ilk defa zam yapıldığını belirtti.