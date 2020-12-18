Taksit sayıları düştü

Haber: N. Halid Altundal

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), yapılan basın açıklamasında kredi kartı taksit sayılarında değişikliğe gidildiği bildirildi. BDDK söz konusu değişikliğin finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

ELEKTRONİK EŞYA VE MOBİLYADA TAKSİT DÜŞTÜ

Buna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya; mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine karar verildi.

KREDİ VADELERİNE DÜZENLEME

BDDK’dan yapılan açıklamada banka kredilerine dair alınan karar da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada ilgili kredi yönetmelikleri kapsamında düzenlenen kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya; nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya; taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verildi.