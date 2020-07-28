Taksitler 3 ay daha ertelendi

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, covid-19 salgını döneminde esnafların aldığı kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yoltaş yaptığı açıklamada kredi taksitlerinin 3 ay süreyle tekrar ertelendiği müjdesini verdi.

Konuyla ilgili açıklamasında Yoltaş, daha önce kooperatif kefaletiyle kullandırılan kredilerin Nisan-Mayıs-Haziran ayları taksitlerinin 3 ay ertelendiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Covid-19 salgını nedeniyle kredilerini ödemekte zorlanan esnaf ve sanatkarımızın kredilerinin bir daha ertelenmesine karar verilmiştir. Karar uyarınca; Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarımızın kooperatifimiz kefaletiyle 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları kredilerin 1 Temmuz 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki taksitleri, taksit vadesinde ödenmediği takdirde başvuruya gerek kalmaksızın erteleme dönemi boyunca işleyecek kredi faiziyle birlikte kalan taksitlere eşit olarak eklenmek suretiyle ertelenecektir. Ertelemeden faydalanan ortakların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname vermesi gerekmektedir.

Esnafımıza nefes aldıracak bu karardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’e ve Bölge Birliği Başkanımız Sayın Ertan Taşlı’ya teşekkür eder, bu kararın esnafımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. Ortaklarımızı taahhütnamelerini vermeleri ve bilgi edinmeleri için kooperatifimize bekliyoruz.”