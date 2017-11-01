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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Taksiyi çalan yolcu yakalandı

    Bolu’da taksicilik yapan İbrahim Ufuk Pınar’ın İstanbul’a götürdüğü yolcu tarafından çalınan aracı bulundu. Yolcu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 00:18
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    Taksiyi çalan yolcu yakalandı

    Haber: Semih Baykal

    Olay İstanbul Yakacık da meydana geldi. Edinilen bilgilere İbrahim Ufuk Pınar, ilimizden iki yolcu alarak yola çıktı. İbrahim Ufuk Pınar, İlk yolcusunu İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir otele bıraktı. İbrahim Ufuk Pınar, daha sonra ikinci yolcusu Necdet S.C.’yi Yakacık tarafına bırakmak için tekrar yola çıktı. Bu sırada yolcu N.S.C. Hürriyet Mahallesi Afife Sokak’ta bir tekelin önüne geldikleri sırada İbrahim Ufuk Pınar’a taksiyi durdurmasını, kendisine alkol ve sigara alacağını söyledi. İbrahim Ufuk Pınar, bunun üzerine kendisinin de sigara alacağını söyleyerek, Necdet S.C.’den kredi kartını aldı ve aracını çalışır vaziyette bırakarak tekele gitti. Tekel de İbrahim Ufuk Pınar, yolcusunun sigara ve alkolünü almak istediği sırada kartın şifresinin yanlış olduğunu öğrendi.  Kartın doğru şifresini almak için dışarıya çıkan İbrahim Ufuk Pınar’ın iddiasına göre Necdet S.C. aracı çalarak kayıplara karıştı. Hemen polis ekiplerine haber veren İbrahim Ufuk Pınar ifade vermek üzere İstanbul Yakacık Polis Merkezine gelerek Necdet S.C.’den şikayetçi oldu. Polis İbrahim Ufuk Pınar’ın ifadesi üzerine aracı bulmak ve hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

     FAZLA KAÇAMADAN YAKALANDI

    İbrahim Ufuk Pınar’ın taksisini çalarak kayıplara karışan yolcu Necdet S.C., polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile İstanbul Yakacık’ta yakalandı. Yakalanan yolcu ifadesi alınmak üzere karakola götürülerek gözaltına alındı. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Taksicilik, Yapan, İbrahim, Ufuk

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