Talebelere çiğköfte dağıtımı

Bolu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, camilerde talebe olan çocuklara güvenli internet tanıtımı yapıldı. Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri köy muhtarı ve cami imamı ile birlikte, talebelere çiğ köfte dağıtımı yaptı.

Talebelere çiğköfte dağıtımı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Paşaköy Mahallesi Eniştebey Camii’nde yaz döneminde kur’an kursu eğitimi gören talebelere 112 çağrı merkezi tanıtımı, güvenli internet tanıtımı ve çocuk broşürü dağıtımı yapıldı. Sosyal sorumluluk faaliyeti çerçevesinde yapılan faaliyetler Maske, Mesafe ve Hijyene dikkat edilerek gerçekleştirildi. Bilgilendirme yapılmasının ardından mahalle halkından yapılan yardımlar kapsamında öğrencilere çiğ köfte ve ayran dağıtıldı.

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