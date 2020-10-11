Talihsiz işçi inşaatta can verdi





İlimiz merkez Mahallesi Yukarısoku’da bir inşaatta öğle saatlerinde meydana gelen olayda inşaatın çatı oluğu işini alan firmanın sahibi Erdoğan Bahşi(50) çalıştığı esnada 14 metre yükseklikten yere düştü. Bahşi’nin düştüğünü ve hareketsiz yerde kaldığını gören inşaatta çalışan diğer işçiler 112 acil telefonunu arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve cankurtaran ekipleri Bahşi’nin düşme anında yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla olay yerinde inceleme yapılırken, Bahşi’ninnaşı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Erdoğan Bahşi’nin yakınları ve eşi Aysel Bahşi sinir krizleri geçirdi.

Üç katlı olduğu öğrenilen ve yerden yaklaşık 14 metre yükseklikte bulunan çatıdan düşen Bahşi’nin iş güvenliği gereklerini yerine getirmeden nasıl çalıştırıldığı ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 10:56