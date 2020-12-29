Talihsiz işçi sıra dışı ölümü



Haber:N.Halid Altundal

Çalıştığı firmanın sözleşmeli tavuk çiftliğine yem götüren silobas şoförü Murat Ergün aracında bulunan yemi çiftliğin silosuna yükledi. Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından takımlarını toplayan şoför kamyonun takım dolabına yöneldi. Bu sırada büyük bir gürültü ile ayaklarından birisi kopan silo yana doğru devrildi. Devrilen silo tavuk kümesinin sürgü kapısının üzerine düştü. Tonlarca ağırlığındaki silonun çarptığı sürgü kapı hızla yerinden fırlayıp kamyonun kenarında takım dolabı başındaki bahtsız şoföre çarptı. Çapmanın etkisi ile kamyon ve kapı arasında kalan Murat Ergün olay yerinde yaşamını yitirdi. Dün öğleden sonra Mengen ilçemize bağlı Çubuk Köyü’nde meydana gelen olay sonrası kaza mahalline gelen Mengen Cumhuriyet Savcısı görünürde bir yarası olmayan ve herhangi bir kanaması bulunmayan Murat Ergün’ün na’şını adli tıpa gönderdi.

Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan işletme sahibi Mustafa Aksoy, “Kazayı duyar duymaz olay yerine geldim. Geldiğimde henüz Murat’ın bedeni kaza yerindeydi.Yaklaşık bir buçuk yıldır şirketimizde çalışan ve çok çalışkan olan bir arkadaşımızdı. Kazanın oluş şekli akıllara durgunluk verecek cinsten. Böyle bir kazanın olacağına ihtimal dahi vermek mümkün değil. Silonun devrilmesi kapıya çarpması, sürgü kapını Murat’ı kamyona sıkıştırması öngörülemez bir talihsizlik. Üzüntümüz büyük” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 00:43