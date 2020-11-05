Talihsiz ölüm



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bekir Çam (57), Taşkesti beldesi girişinde arızalanan tırını durdurup indi. Arızayı gidermek için girdiği dorsenin altında tırın freninin boşalması sebebiyle sıkışan sürücü olay yerinde kanlar içinde kaldı. Yolda geçmekte olan diğer sürücülerin durumu 112 acil servis telefonuna bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri, Bekir Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza mahalline çağırılan İtfaiye ekiplerince tırın altından çıkarılan Bekir Çam’ın cansız bedeni Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.