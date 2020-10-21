Talihsiz ölüm

Haber: N. Halid Altundal

Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak’ta bulunan Metin Apartmanında yaşayan Filiz Makarna eski Genel Müdürü Sabri Kartallıoğlu, onarım yapmak üzere 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıda bir an dengesini kaybeden 75 yaşındaki Kartallıoğlu 5. kattan aşağı düştü. Kartallıoğlu’nun düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde evli ve iki çocuk babası Sabri Kartallıoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Bina girişi emniyet ekipleri tarafından kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri Kartallıoğlu’nun cansız bedeni ve olay yerinde incelemeler yaptı. Kartallıoğlu’nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü. Olay yerine gelen Kartallıoğlu’nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 75 yaşındaki Kartallıoğlu’nun vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.