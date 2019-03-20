Tam 101 Yaşında

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

1918 doğumlu olan tam 101 yaşındaki Hatice nine yeni yaşını hastanede kendisine sürpriz yapan palyatif servisi çalışanlarıyla birlikte kutladı. Hastalarla aile ortamında hizmet veren palyatif bakım kliniğinde çalışanlar; Hatice Teyzelerinin yüzünde bir gülümseme oluşturabilmek adına 101. yaşını hep birlikte kutladıklarını belirtiler. Sürpriz Doğum günü kutlamasına çok sevinen Hatice Göksal ise, “Allah hastanemiz çalışanlarından razı olsun. Bu ilerlemiş yaşımıza rağmen bizi evimizde gibi hissetmemizi sağlıyorlar. Bu doğum günü pastasını gördüğümde çok şaşırdım. Allah düşünenlerden razı olsun. Beni mutlu ettiler hepsi çoluğu çocuğu ile mutlu olsunlar inşallah” dedi.

İlerlemiş yaşı nedeniyle Alzhimer tedavisi gören Hatice ninenin 2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuğu, 19 torunu ve 8 tanede torununun çocuğu bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 09:47