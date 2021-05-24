Tam 28 yıl oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bingöl-Elazığ Karayolunda 1993 yılında bölücü terör örgütü tarafından 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti ama olay hafızalardan hiçbir zaman silinmedi. 24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayan ve Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız erler, Bingöl-Elazığ Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp otobüsten indirilerek şehit edilmiş, 3 asker de o dönemde yaralı kurtulmuştu. Katledilen 33 erin arasında, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ki Kilözü köyü nüfusuna kayıtlı Murat Menteş de yer alıyordu. 33 şehit er için Bingöl-Elazığ karayolunun 13. kilometresindeki Anıttepe mevkiinde olaydan 16 yıl sonra temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. Anıt mezarların başına gelen yakınları ve halk tarafından anılmaya devam ediliyor. Bingöl’de yapılan anıtla ilgili yaklaşık 10 yıl önce gazetemize özel açıklamalarda bulunan şehit Murat Menteş’in kardeşi Mesut Menteş, “Bingöl’de yapılan anıt haberine sevindik. Ağabeyimin anısının hala yaşatılıyor olması, diğer şehitlerle birlikte tabi ki gurur verici. Ama bu yapılan anıtın 16 yıl sonra yapılıyor olması bence biraz gecikmiş bir durum. Sağlık olsun. Vatan sağ olsun”diye konuşmuştu.

Şehit Murat Menteş ve hunharca katledilen 32 şehit Bingöl’de bulunan anıt mezarlığında anılıyor