Haber: Kasım ŞAHİN

Bu gün saat 08.18.54’de Bolu’nun Çukurören köyünde 2.3 şiddetinde bir deprem yaşandı. Sabah saatlerinde yaşanan artçı deprem köyde kısa süreli paniğe neden olurken, maddi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Çanakkale Gülpınar/-Ayvacık’ta yaşanan onlarca deprem bölgede büyük paniğe neden olurken, yardım kuruluşları ise seferber oldu. Çanakkale’nin ardından Bolu’nun Çukurören köyünde de yaşanması korkuya neden oldu. Yetkililer 2.3 şiddetinde yaşanan deprem nedeniyle konutlarda bir hasara meydana gelmediği bildirildi.