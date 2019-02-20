Tam aday listeleri eksiksiz burada

Yerel seçimlere girecek siyasi partiler için aday listeleri teslim süresi dün akşam saat 17.00’da sona erdi. Partiler aday listelerine Bolu Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. Bolu’da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri belli oldu. Yerel haber kuruluşları Bolu genelinde sadece Ak Parti ve CHP adaylarının listelerini yayımladı. Bolu genelinde birçok farklı parti aday listelerini kamuoyu ile paylaştı. İşte tüm partilerin ilçe ilçe adaylarının tam listesi.

AK PARTİ

Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı)

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu

Gerede: Mustafa Allar

Göynük: Kemal Kazan

Kıbrıscık: Osman Cabgu

Mengen: Zeki Ozulluoğlu

Mudurnu: Vedat Özkan

Seben: Fatih Kavak

Yeniçağa: Recayi Çağlar

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)

Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)

Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)

Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)

Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)

Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)

Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

Bolu: Bolu Belediye Başkanlığı için Aslı Yolcu ve Güner Aslan'la yerel seçime girecek. (HDP'de eş başkanlık sistemi olduğu için iki aday gösteriliyor)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Dörtdivan: Durmuş Ünal

Gerede: Ramazan Güler

Göynük: Ahmet Çankaya

Kıbrıscık: Ersin Ercan

Mengen: Ali Budak

Mudurnu: Necdet Türker

Seben Hakan Cankurtaran

Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci

İYİ PARTİ

Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)

Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)

SAADET PARTİSİ

Bolu: Turan Kılınç

Dörtdivan: Mustafa Yeler

Gerede: Muzaffer Boyacı

Göynük: Faruk Binay

Kıbrıscık: Mahmut Belge

Mengen: Salih Erkan

Mudurnu: Gökhan Yılmaz

Seben: Ünal Güngör

Yeniçağa: Yahya Doğanay

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Gerede: Ahmet Emin Serin

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

Bolu: Suat Hayri Sapmaz

Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu

Gerede: İsmail İnceayan

Göynük: Mustafa Yağcı

Kıbrıscık: Sonat Ataman

Mengen: Necati Yağcı

Mudurnu: İsmail Dedeoğlu

Seben: Savaş Yener

Yeniçağa: Mesut Dikici

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Bolu: Cihan Sezer

DEMOKRAT PARTİSİ

Taşkesti: Saim Çevik

Gökçesu: Vahit Aydın