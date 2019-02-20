Tam aday listeleri eksiksiz burada

Yerel seçimlere girecek siyasi partiler için aday listeleri teslim süresi dün akşam saat 17.00’da sona erdi. Partiler aday listelerine Bolu Merkez Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etti. Bolu’da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri belli oldu. Yerel haber kuruluşları Bolu genelinde sadece Ak Parti ve CHP adaylarının listelerini yayımladı. Bolu genelinde birçok farklı parti aday listelerini kamuoyu ile paylaştı. İşte tüm partilerin ilçe ilçe adaylarının tam listesi.
AK PARTİ
Bolu: Fatih Metin (Cumhur ittifakı)
Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Kıbrıscık: Osman Cabgu
Mengen: Zeki Ozulluoğlu
Mudurnu: Vedat Özkan
Seben: Fatih Kavak
Yeniçağa: Recayi Çağlar
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Bolu: Tanju Özcan (Millet İttifakı)
Dörtdivan: İlyas Özalp (Millet İttifakı)
Göynük: Necdet Yıldıran (Millet İttifakı)
Kıbrıscık: Emin Tekemen (Millet İttifakı)
Mengen: Turhan Bulut (Millet İttifakı)
Mudurnu: Mehmet İnegöl (Millet İttifakı)
Yeniçağa: Adan Güngör (Millet İttifakı)
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Bolu: Bolu Belediye Başkanlığı için Aslı Yolcu ve Güner Aslan'la yerel seçime girecek. (HDP'de eş başkanlık sistemi olduğu için iki aday gösteriliyor)
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Dörtdivan: Durmuş Ünal
Gerede: Ramazan Güler
Göynük: Ahmet Çankaya
Kıbrıscık: Ersin Ercan
Mengen: Ali Budak
Mudurnu: Necdet Türker
Seben Hakan Cankurtaran
Yeniçağa: Mustafa Zeki Egeci
İYİ PARTİ
Gerede: Orhan Ünaldı (Millet İttifakı)
Seben: Enver Erkaygusuz (Millet İttifakı)
SAADET PARTİSİ
Bolu: Turan Kılınç
Dörtdivan: Mustafa Yeler
Gerede: Muzaffer Boyacı
Göynük: Faruk Binay
Kıbrıscık: Mahmut Belge
Mengen: Salih Erkan
Mudurnu: Gökhan Yılmaz
Seben: Ünal Güngör
Yeniçağa: Yahya Doğanay
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
Gerede: Ahmet Emin Serin
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
Bolu: Suat Hayri Sapmaz
Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu
Gerede: İsmail İnceayan
Göynük: Mustafa Yağcı
Kıbrıscık: Sonat Ataman
Mengen: Necati Yağcı
Mudurnu: İsmail Dedeoğlu
Seben: Savaş Yener
Yeniçağa: Mesut Dikici
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
Bolu: Cihan Sezer
DEMOKRAT PARTİSİ
Taşkesti: Saim Çevik
Gökçesu: Vahit Aydın