 Tam bir Osmanlı Kasabası

Haber :Esra Öztürk

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yaptığı açıklamada, son yıllarda kültür turizmiyle ön plana çıkan Göynük ilçesinin daha fazla insan tarafından ziyaret edilmesini amaçladıklarını belirtti. Göynük'ün 2017 yılında Uluslararası Cittaslow Birliği'ne üye olduğunu anımsatan Kazan, ilçeye gelen vatandaşların, burada hem doğayla iç içe olduğunu hem de Osmanlı'nın tarihi dokusunu yaşama imkanı bulduğunu anlatarak, "İlçemizde birçok Osmanlı eseri bulunuyor. İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin'in kabrinin de ilçemizde olması burasını inanç turizmi açısından da çok önemli bir yer haline getiriyor. Öte yandan Osmanlı dönemine ait eserler de ilçeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor" şeklinde konuştu.

Kazan, ilçede en çok beğenilen ve herkesin görmek istediği yerlerin başında Zafer Kulesi'nin olduğunu ifade ederek, "Zafer Kulesi Osmanlı'dan bize kalan miraslardan bir tanesi. Buranın geçtiğimiz dönemde restoresini tamamladık. İlçemize gelen vatandaşlar, Zafer Kulesi'nin fotoğraf ını çekmeden ya da yanına çıkmadan buradan ayrılmıyorlar. Zafer Kulesi ilçemizin sembolü haline geldi" dedi.

Zafer Kulesi'nin daha çok insan tarafından ziyaret edilmesi için bazı çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Kazan, "Zafer Kulesi'nin olduğu alanda 2017 yılında restorasyon çalışmasına başlandı ve 2018 yılında tamamlandı. Biz bu projeyi 3 aşamalı planladık. Bu yıl insanların çıkabilmesi için asansör ve cam seyir terası yapılacak. Buraya gelen tatilciler kuleye daha rahat bir şekilde çıkarak kuleden fotoğraf çekebilecekler. İlçenin tamamını cam teras üzerine çıkarak görebilecekler. Ayrıca kulenin yanında bir de kafeterya yaptık. Burası da, kuleye çıkan vatandaşlarımızın kısa bir süre dinlenebileceği bir yer haline geldi” ifadelerini kullandı.