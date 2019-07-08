Tam bir suç makinası

Haber: C. Kutay AYKAN

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kuryelik yapan H.A.’nın (31) evinde uyuşturucu madde imal edildiği ihbarı üzerine operasyon başlattı.

H.A.’nın evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan aramada1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda hint keneviri bitkisi, 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenekte florası, ampül, vantilatör, projektör, bin 200 TL sahte para, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.