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Tam bir zehir taciri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başaralı narkotik uzmanları, yine uyuşturucuya geçit vermedi.

Tam bir zehir taciri

Haber: C. Kutay Aykan

Kaçak yollardan ülkemize Suriye’den giriş yapan ve Doğu ilerinden aldığı, Bin 950 adet beyaz renkli captagon, 206 gram reçine esrar ve 0.47 gram yarısı içilmiş, tütün ile karışık esrarı, İstanbul ilinde satmaya kalkışan K.A., yol kontrolü esnasında yakayı ele verdi.

Özel araçla İstanbul’a giderken E-5 üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi sevk etmeye çalışan Suriye uyruklu K.A. gözaltına alındı. Şube alınan ifadesinin ardından uyuşturucu taciri, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan Savcılığa sevk edildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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