Tam kapanma ilimizde etkisini gösteriyor



Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İlimizde tam kapanma ile birlikte vaka sayıları hızlı bir şekilde düşmeye devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

Bolu’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 24 – 30 Nisan tarihleri arasında 365,31 olurken 1 – 7 Mayıs arasındaki vaka sayısı 282,72’ye geriledi. Bolu’da uzun zamandır vaka sayılarındaki artış tam kapanmanın ardından düşüşünü sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 18:25