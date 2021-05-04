Tam kapanma yasağına uyuluyor!

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, uygulanan tam kapanma ile birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddelerinin bomboş kaldığı tam kapanmanın 5. gününde, yasağa uyulduğu görülüyor. Polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlar için kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Sokaktaki kişilerin kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgelerinin olup olmadığı kontrol edilmesinin yanı sıra şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da oluşturulan denetim noktaları oluşturuldu. Bununla birlikte kolluk kuvvetleri, sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 14:15