Tam kapanmada alkol satılmayacak

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak kesintisiz sokağa çıkma yasağında tekel bayileri kapalı olacak. 29 Nisan-17 Mayıs günleri arasında uygulanacak kısıtlamada alkol satışının yapılmayacak olmasına birçok vatandaş sosyal medya platformları üzerinden tepki gösterdi. ‘#alkolümedokunma’ etiketiyle binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaşımlar yaparak konuya tepkisini dile getirdi.

Alkol satışına ilişkin oluşan belirsizliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisiyle yaptığı toplantıda noktayı koydu. Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” dedi.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ise twitter hesabı üzerinden 29 Nisan Perşembe gününden itibaren 'tam kapanma' sonuna kadar alkol satışının yasaklandığını açıkladı. Genelgede ‘alkol satışı yasak’ diye bir ibare bulunmadığını belirten Aybaş, “Maalesef üzülerek söylüyorum; 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesi ile alkol satışı yasaklanmıştır” ifadelerini kullandı.

Aybaş ayrıca sokağa çıkma nedeni ile konuyu protesto edemeyeceklerini, ancak sosyal medyadan konuyu gündeme getireceklerini bildirdi.

GENELGEDE ÖZEL BİR MADDE YOK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde bulunmaması dikkat çekti. Genelgenin marketler ile ilgili olan maddesi ise şu şekilde: "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.”

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 12:07