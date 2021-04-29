‘Tam kapanmada’ camiler açık olacak

Haber: N.Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklanan tam kapanma döneminde camilerin açık olup olmayacağı konusunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklık getirdi. Ali Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönemde camilerin açık olacağını belirterek, “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç Cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu 1 yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” ifadelerini kullandı.