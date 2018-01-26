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26 Ocak 2018 Cuma
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    • Tam tahılın faydaları nelerdir?

    İlimizin yerel markası Lezize Diyet, Diyetisyen Ece Sarı kontrolünde tam tahılın sağlığa olan faydalarını anlattı.

    26 Ocak 2018 Cuma 10:12
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    Tam tahılın faydaları nelerdir?

    Haber: Esra Öztürk

    İlimizde faaliyet gösteren ve vatandaşlarımızın sağlıklı beslenme, kilo verme gibi konularda gibi konularda bilgilendirilmesini sağlayan Lezize Diyet, bu hafta tam tahılın insan sağlığı açısından ne gibi faydaları olduğundan bahsetti. Genç diyetisyen Ece Sarı, tam tahılın stresi önlediği gibi depresyona karşı yatkınlığı da azalttığının altını çizdi. Tam tahılın ayrıca maya ve lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunduğunu belirten Diyetisyen Sarı, bitkisel kaynaklı olduğu için kolestrol içermediğini, mide sağlığı için koruyucu bir besin olduğunu söyledi. Tam tahılın kandaki kolestrol düzeyinin kontrolüne de yardımcı olduğunu ifade eden Ece Sarı, tam tahılın diğer faydalarını sıralayarak şunları belirtti: “Tam tahıllı ekmekler B12 hariç tüm B grubu vitaminlerinin temel kaynağıdır. Tam tahıl ekmeğinde yer alan B grubu vitaminler metabolizmada anahtar rol oynar. Kan dolaşım bozukluğu ve yüksek tansiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Kolon kanseri ve hemoroid hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.” Son olarak ekmeğin kandaki ürik asit miktarını kontrol altına almaya yardımcı olduğunu söyleyen Sarı, tam tahılın antioksidan içeriği yükselttiğine de değindi.

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