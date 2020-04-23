Tam teşekküllü korunma

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs’den dolayı ülkemizde her geçen gün vaka ve ölüm sayıları artarken, koruyucu önlemlerde arttırıldı. Bolulu iki vatandaş PTT’den para çekmek içini kuyruğa girdi. Ne var ki Bolulu bu iki vatandaş kuyrukta bulunan ve yoldan geçen tüm dikkatleri üzerine çektiler.

Koronavirisünün kendilerine buluşmaması için iki kafadar arkada, çareyi tüm bedenlerine beyaz korucuyu hijyenik elbise giyerek buldular. Bu şekilde korunmaya çalışan iki kafadar arkadaş bir anda Bolu’da fenomen oldular. Niçin böyle giyindiklerini sorduğumuz da gerçek ortaya çıktı; “Biz tavuk çiftliğin de çalışıyoruz. Çalışma ortamında giydiğimiz kıyafetlerle bu şekilde çıktık. PTT’de para çekme işimiz olduğu için hem de virüsten korunmak için böyle sıraya girdik” dediler.