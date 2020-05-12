Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesini tarihinin en büyük projesi olan Atık Su Artıma Tesisi’nde incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan basın açıklaması yaptı. Yapılacak olan bu tesisle birlikte koku probleminin ortadan kalkacağını belirten Özcan “Karacaağaç Mahallesi ve Yenigeçitveren Köyü yıllardır mağdur oluyordu. Artık bu problem ortadan kalkacak” dedi.

“BELEDİYE TARİHİNİN DEĞER OLARAK EN BÜYÜK PROJESİNİ BAŞLATTIK”

Bolu Belediyesinin tarihinin en büyük projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan “Burası yaklaşık 65 milyona mal olacak ileri biyolojik arıtma. Şunu iddialı bir şekilde söylüyoruz bizim büyüklüğümüzdeki şehirlerde bu teknolojiye sahip bir arıtma yok. O haliyle de birçok şehre örnek olacak inşallah. Şu anki sistem şuan bulunduğumuz sistem klasik aktif çamur sistemi olarak adlandırılıyor. Burada yani sadece karbonu bertaraf edebiliyoruz arıtma derken. Ama bu ileri biyolojik artırmamız tamamlanınca karbonun yanı sıra azot ve fosforu da tamamen temizlemiş olacağız. Şu an bu tesisin işleme kapasitesi 39 metre küp yenisi devreye girdiğinde bu yaklaşık iki katına çıkacak 77 metre küpe çıkacak. Zannediyorum en iyi ihtimal ile 2035 belki 2040 doğru da gidebilir yeni bir tesise ihtiyacımız olmayacak. Tabi amacımız şu eskisinden yenisine geçiş yaparken bir süre arıtmanın kapalı kalması yani bu bir aya yakın bir süre artımının kapalı kalması söz konusu olacak ama arkadaşlarımız hiç kapatmadan ya da kapatması süresini kısaltma üzerine çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“KOKU PROBLEMİNİN TAMAMEN ORTADAN KALKACAĞINI MÜJDELEYEBİLİRİM”

Yapılacak tesisle birlikte koku probleminin tamamen ortadan kalkacağını belirten Özcan “Şunun garantisini Bolu halkına veriyoruz yeni tesis tamamen kokusuz bir tesis olacak. Özellikle karaağaç mahallemiz ve yenigeçitveren köyümüz yıllardır bu arıtmanın koku anlamında mağduru oldu. Şimdi koku probleminin tamamen ortadan kalkacağını müjdeleyebilirim. Çıkış suyuna Ultraviyole Sistemler entegre ederek bura da arıtılan suyun önce buradaki yeşil alanlarda kullanılması sonrada bunda mor şebeke ismi veriyorlar. Sonrasında yapılacak ek bir yatırımla Bolu’daki yeşil alanlarımızın sulamasında burada arıtılan suyun kullanmasını planlıyoruz. 2035 yılına kadar bunun ömrü olacak dedik bilemediniz 2040’a kadar. Sonra artan nüfusa göre bunların geliştirilmesi gerekecek. Bu yaptığımız tesis bundan sonra büyütme ile ilgili bundan sonraki teknolojilere uyumlu bir tesis. O yüzden bundan sonra yapılacak artırmalarının maliyetini düşürmüş olacak bu özelliği” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ÖRNEK BİR TESİSİ OLACAK”

Yapılacak tesisin Türkiye’de örnek bir tesis olacağını vurgulayan Özcan “Bu Türkiye’nin örnek bir tesisi olacak. Geç kalınmış bir tesis. Biliyorsunuz bunun ihalesi gecen dönem yapılmış ancak mütahit kısa bir süre sonra tasfiyeye gitmek istemiş. Tabi tavsiye işlemleri uzun sürdü tasfiye işlemleri biter bitmez bunun ihalesi hemen gerçekleştirdik. İşin süresi 500 gün olarak belirlenmişti ama burada çalışmalar başladı. Mütahitte istekli. Bizde ödemede sıkıntı olmayacak sözünü verdik. İnşallah bu 500 günlük süreyi 400 güne yada daha altına düşürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.