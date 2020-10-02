Haber: BMA

Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde, belediye ekipleri vatandaşlardan gelen görüşler doğrultusunda alt yapıyı güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fen işlerine bağlı ekipler köy zamanında kalan kanalizasyon hatlarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaları bizzat takip eden Belediye Başkanı Celal Beydili devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Köy zamanından kalan hatlarımızın tamamını yenilemek istiyoruz. Belirli noktalarda alt yapı kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bütçemiz elverdikçe peyderpey değiştirmeye devam edeceğiz. Karacasu’yu güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.