Tamga, 12 Kasım’ı unutmadı

Haber: Aysun Beykoz

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Bolu İl Yönetimi 12 Kasım Depreminin 21. yılında Kalıcı Konutlardaki Deprem Anıtına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Henüz yeni kurulmuş bir arama kurtarma derneği olmasına rağmen, yaşanan çeşitli felaketlerde görev alan Tamga, geçtiğimiz aylarda Sakarya’daki havai fişek fabrikası yangını, Giresun’daki sel felaketi ve son olarak İzmir depreminde üyeleriyle görev alarak kurtarma faaliyetlerinde diğer kuruluşlarla birlikte çok önemli bir sosyal yardım görevini yerine getirdi. Dernek Bolu Şubesi Başkanı Levent Şimşek “Bizler, 21 yıl önceki felakette yitirilen canlarımızı anmak için Kalıcı Konutlar Deprem anıtına geldik. Kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyoruz” dedi.