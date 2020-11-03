Tamga deprem bölgesinde

Haber: Ceylan Beykoz

Bünyesinde doktorların ve sağlık personellerinin olduğu, Ankara, Bolu, Sakarya, Kütahya, Antalya ve Manisa ekiplerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren Tamga arama kurtarma, ağır hasar görmüş veya büyük bir kısmı çökmüş 3 ayrı binada görev aldı. Yapılan çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, AFAD koordinasyon merkezi ile koordineli olarak arama faaliyetlerini sürdürürken, derneğe bağlı acil yardım ambulansı ve teknik ekipmanları ile 24 saat esasına dayalı vardiyalı olarak hizmet verdi. Bolu şubesinden de üç kişilik bir ekip İzmir’de deprem bölgesine ulaşarak arama ve kurtarma faaliyetlerine 24 saat devam ediyor.