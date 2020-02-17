Tan Taşçı HighWay'de izdiham yarattı!

Haber: Ceylan Beykoz

Romantik şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla Türk popunun yıldız sanatçısı Tan Taşçı, HighWay Outlet'in Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlediği konserde sevenleriyle bir araya geldi. Dev orkestra eşliğinde en sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren ünlü sanatçının akustik konserine ilgi büyük oldu. Konser alanı saatler öncesinden Tan Taşçı'nın hayranlarıyla dolup taşarken ünlü sanatçı saat 16.00'da sahnedeki yerini aldı. Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin yoğun izdihamı altında gerçekleşen akustik konserde, yaklaşık 1 buçuk saat boyunca Tan Taşçı ve 10 kişiden oluşan güçlü orkestrasının şahane performansı görülmeye değerdi.