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24 Şubat 2017 Cuma
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    • Taner Yıldız Bolu’ya geliyor

    Bolu Ak Parti İl Başkanlığı 16 Nisan Referandum kampanyaları 26 Şubat Pazar günü vereceği Vefa yemeğiyle başlayacak. Vefa yemeğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız’ında katılacağı duyuruldu.

    24 Şubat 2017 Cuma 15:20
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    Taner Yıldız Bolu’ya geliyor

    BASIN BÜLTENİ

    AK Parti İl Başkanlığının 16 Nisan Referandum kampanyasının startını vereceği Vefa Yemeği'nin onur konuğunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız olacağını söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "“2001 yılında bugüne kadar Ak Parti’nin kuruluş aşamasından 16 yıldır Ak Parti kademelerinde, yönetimlerinde gerek yönetici vasfında gerek yönetim bazında bulunmuş bütün kademeleriyle birlikte 26 Şubat Pazar günü Köroğlu Sofrasında bin kişinin katılacağı bir vefa yemeği düzenliyoruz. Saat 19.00’daki vefa yemeğimize tüm Ak Partili kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin oylanacağı 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi Ak Parti Bolu İl Başkanlığı çalışmalarına start vereceği Vefa Yemeği 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Köroğlu Sofrasında gerçekleştirilecek.

    AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar yönetimde görev alan tüm partililerin katılımıyla gerçekleşecek Vefa Yemeği hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; “2001 yılında bugüne kadar Ak Parti’nin kuruluş aşamasından 15 yıldır Ak Parti kademelerinde, yönetimlerinde gerek yönetici vasfında gerek yönetim bazında bulunmuş bütün kademeleriyle birlikte Pazar günü Köroğlu Sofrasında bin kişinin katılacağı bir vefa yemeği düzenliyoruz. Bugün ben Ak Parti’de il başkanlığı yapıyorum. 2001 yılında görev alanlar, ilk görev alanlar benim için çok önem arz ediyor. Çünkü kimse yokken onlar vardı. Bugün belki Ak Parti’de siyaset yapması çok kolay. Ama onlar en zor dönemde görev yapanlardı. Onlara ahde vefalı olmak adına böyle bir yemek düzenliyoruz. Ayrıca bir seçim startını da vermiş olacağız. Akabinde pazartesi günü itibariyle sahaya ineceğiz. Tüm Bolulu hemşerilerimizi oraya bekliyoruz. Toplantımıza Bakanımız Taner Yıldız’da katılacak. Pazar günü saat 19.00’da tüm Ak Partili kardeşlerimizi bekliyoruz” 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ak, Parti, İl, Başkanlığı

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