Tanıklar hakkında şok karar

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da Mülhaze Ö. İsimli şahsı dolandırmak suçundan tutuklu olarak yargılanan Alparslan M. duruşmasında ilginç olaylar yaşandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Alparslan M. “Ben kimseyi dolandırmadım. Tanık olarak dinlediğiniz Hüseyin E. İle Bahattin T., benim banka kartlarımı alarak, kullanmaya başladılar. Birçok ilden banka kartıma paralar geliyordu. Benim kartım üzerinden bu paraları çekiyorlardı. Dolandırıcı olduklarını bilmiyordum. Suçsuz yere cezaevindeyim” dedi.

Bursa Cezaevinden SEGBİS sistemiyle davaya tanık olarak katılan Hüseyin E. Ve Bahattin T.’de, dolandırıcılık suçundan tutuklu yargılanan Alparslan M.’yi tanımadıklarını belirterek; “Bizler bu kişiyi kesinlikle tanımıyoruz. İlk kez burada görüyoruz. Bize iftira atıyor. Biz hiç kimseyi dolandırmadık” deyince, Alparslan M. yeniden söz alarak; “Bu ili dolandırıcı bana kendileri başka isimlerle tanıttılar. Esas yalanı onlar söylüyor. Bunlar yüzünden cezaevinde kalp krizi geçirdim. Ailem mağdur oldu. Bu şahısları birebir sizin karşınızda tespit ediyorum. Ülkenin birçok ilinde dolandırıcılık yapmışlardır” açıklamasında bulundu.

Mahkeme Başkanı, tanık olarak davaya katılan Hüseyin E. İle Bahattin T.’ye “Hangi suçtan tutuklusunuz” sorusuna ‘Dolandırıcılık’ cevabı verince, devreye Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı girdi. Savcı tanık olarak dinlenen iki şahsın, organize dolandırıcılık çetesi kurmaktan yargılanmalarına ve tanıklık sıfatından çıkıp sanık duruma getirilmelerini istedi.

Bunun üzerine Mahkeme heyeti, Bursa’da dolandırıcılık suçundan haklarında başka bir dosyadan dava açıldığını Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak dosyaların birleştirilmesine, organize bir şekilde dolandırıcılık çetesi kurmaktan yargılanmalarına karar verince, tanık olarak dinlenen ve sanık duruma düşen 2 kişi şok oldular. Dava ileri bir tarihe ertelendi.