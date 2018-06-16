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    • Tanıklardan şok iddialar

    Semiha Şakir Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi eski Müdürü Mehmet Kamil Erpolat’ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına devam edildi.

    13 Haziran 2018 Çarşamba 10:13
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    Tanıklardan şok iddialar

    HABER:Kasım Şahin

    Duruşmaya katılan 5 tanık öyle şeyler söyledi ki yer yerinden oynadı. Tanıklar, eski müdürün çocuklarına kurumda yapılan köftelerden ekmek arası çocuklarına kurumun resmi aracıyla paket edilip gönderildiği iddia edildi.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde; “Görevi kötüye kullanma ve zimmet” suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına devam edilen Semiha Şakir Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi eski müdürü Mehmet Kamil Erpolat aleyhine 5 kurum çalışına tanıklık yaptı. Duruşmaya ilk olarak kurum çalışanlarından A.D. tanıklık yaptı.

    YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEK İSTEMİYORUM

    Tutuksuz sanık Erpolat’ın görev sırasında kendisine sözlü tacizde bulunduğu belirten A.D. şunları söyledi; “O dönemde özel çocukların rehabilitasyon merkezinde müdür olarak görev yapan bu sanık, bana sürekli olarak sözlü tacizde bulunuyordu. Bu konuda hakkında savcılığa şikayette bulundum. Ama, yaptığı haksızlıkların ön plana çıkması ve taciz olayının arka planda kalması ve ayrıca onun yüzünü bir daha görmemek için taciz olayından, yani şikayetimi geri aldım. Kendisi görev başındayken, özel çocukların rehabilitasyon için hazırladığı hobi bahçesindeki domatesleri, sebzeleri ve meyveleri toplattırıp, kurumun resmi aracıyla evine gönderiyordu. Bunların bedelini bile ödemiyordu. Bu yetmiyormuş gibi yine özel eğitime muhtaç çocuklar için hazırlanın etli yemek veya döner veya köfte çıkartıldığında, bunları aşçıya talimat verip gazete kağıdı ve peçeteye sardırıp, yine kurumun resmi araçlarıyla çocuklarına okula gönderiyordu. Bunların da bedelini ödemiyordu. Evine sürekli olarak çocukları için kurumun kırtasiye malzemelerini, çocukların ilaçlarını evine gönderiyordu. Çocuklar için bulundurulan çocukların harçlık kasasından paraları kullanırdı. Gelen bağışları kendi kredi kartı borcuna yatırır sonra da, kurum için kendi kredi kartından harcama yapardı. Kurumun resmi aracıyla eşini hastanelere götürürdü. Kurumda çalışan tüm taşeron firma çalışanlarını, çocuğunun sünnetinde çalıştırdı. Evini kurum çalışanları temizledi. Temizlik malzemelerini beş kuruş para vermeden kurumdan aldı. Damacanalarla dağlardan özel olarak bidonlara su doldurtularak, resmi araçla evine servis yaptırdı. Kurumun araçlarıyla evinin eşyasını taşıttı” dedi.

    KURUMUN FLORESAN LAMBALIRINI BİLE EVİNE TAKTIRMIŞ

    Kurumda çalışan ve ikinci tanık olarak dinlenen O.T.’de kurumun floresan lambalarının bile eski müdürün evine taktırıldığını iddia ederek; “Sürekli olarak kendi kredi kartını ödemelerde kullanırdı. Çocukların hazırladığı hobi bahçesinde yetişen domatesleri, tavukların yumurtalarını , kırtasiye malzemelerini kurumun resmi aracıyla evine gönderirdi. Çocuklarına, öğrenim gördükleri zaman okula ekmek arası et yemekleri, köfte götürürdüm. Resmi araçla dağlardan kaynak suyu, çocuklarını yine kurumun aracıyla okula götürürdük. Çocuklarını futbol kursuna bile resmi araçla getirip götürme işlemi yaptık”

    KÖFTE EKMEĞİ BİZZAT BEN GÖTÜRDÜM

    Duruşmada üçüncü tanık olarak dinlenen kurum çalışanı A.R.’de, devlete ait bir ilkokulda öğrenim gören müdürün 2 çocuğuna bizzat kendisinin gazete kağıda sarılmış 2 adet ekmek arası köfteyi bizzat kendisinin götürdüğünü belirterek; “Müdür bey sürekli olarak rehabilitasyon merkezinin resmi aracını kendi özel işlerinde kullanırdı. Taşeron çalışan olduğumuz için müdür bey ne derse onu yapmak zorundaydık. Defalarca çocuklarına ekmek arası köfte, döner ve et yemeğini çocuklarının okuluna kadar resmi araçla götürdüm. Korkumuzdan sesimizi çıkartamıyorduk. Dağlardan bile özel su taşıdık evine”

    3 KİLO PATATES İÇİN KÖYLERE RESMİ ARACI GÖNDERDİ

    Kurum çalışanlarından R.G.’de, eski müdürün, bağış paralarıyla kredi kartı borçlarını ödediğini iddia ederek; “Kredi kartı borçlarını hep gelen bağış paralarından öderdi. Çocukların yemesi için yetiştirilen sebze ve meyveleri toplattırıp, resmi kurum aracıyla evine gönderirdi. Özel eğitime muhtaç çocuklar için alınan eşofmanları bile çocuklarına gönderdi. Hatta, çocuklar için gönderilen hediyeleri bile, yani kıyafet, çikolata ve gıda maddelerini bile evine gönderirdi. Bunlar yetmiyormuş gibi evinin ihtiyacı olan 3 kilogram patates için köylere kurumun resmi aracını gönderip, aldırıp evine bile göndermiş birisidir. Ayakkabı firmasından açık açık para bile isteğini biliyorum. A.D.’nin 2 gün boyunca sözlü tacize uğramasından dolayı fırında ağladığını bile biliyorum. Çocuğunun sünnetinde, evinin taşınmasında hep kurumda çalışan personel çalıştırılmış ve beş kuruş bile para verilmemiştir”

    İLK ÖNECE KORKUMDAN ŞİKAYETÇİ OLAMADIM

    Yine kurum çalışanlarından olan bir çok olaya şehit olduğunu ifade eden Y.Ç.’de; “Bu olaydan önce kurumumuza denetmenler geldi. O zaman müdür beyin kulağına gidecek diye korkumdan, müdür beyin yaptıklarını anlatamadım. Sonra dan çalışanlar olarak ortak karar verip hakkında şikayetçi olmaya karar verdik. Önce il müdürlüğüne sonra dan da Bolu Valiliğine giderek, müdür hakkındaki tüm bildiklerimizi anlattık. Müdür beyin evinde kullanılması için kuruma ait floresan lambaları evine göndertip, taktırdık. Lambaların çıkışını da kurum içerisinde kullanılacak diye çıkış yaptık” dedi.

    BANA KUMPAS KURUYORLAR

    Kendisini savunan Semiha Şakir Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi eski Müdürü Mehmet Kamil Erpolat, “Bunların hepsi birer kumpastır. Şu anda FETÖ kapsamında tutuklu bulunun eski Vali Yardımcısı Nurullah Ertaş ile Vali Ahmet Zahteroğulları’nın birer oyunudur. Bu 5 tanık da bu kumpasın oyuncularıdır. Benimde 20 kişiden oluşan tanığım var. Bunların dinlenmesini istiyorum” ifadesinde bulundu. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Semiha, Şakir, Spastik, Çocuklar, Rehabilitasyon

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