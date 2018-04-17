banner128

17 Nisan 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Tanıtım Faaliyetleri Meyvelerini Veriyor

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor.

    17 Nisan 2018 Salı 10:20
    Bu haber 32 kez okundu
    Tanıtım Faaliyetleri Meyvelerini Veriyor

    Haber: BMA

    Haftada üç gün gerçekleşen ve okulların 5-6 ve 7. Sınıflarına yönelik "Bilgievini Tanıyorum, Kitap Okuyorum" Kampanyası Çerçevesinde Ramazan Dede Bilgievini 11-12 ve 13 Nisan tarihlerinde Eyüp Özdemir İmam hatip Ortaokulu öğrencileri ziyaret etti.

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Bilgievine ziyarete gelen öğrencilere hitaben “İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile başlattığımız bu projeyi her hafta misafir ettiğimiz öğrencilerimizle sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bilgievimiz yıllardır devam eden güvenli internet, eğitim ve kütüphane hizmetlerinin daha çok tanınması, arttırılması ve eğitime verdiğimiz önemden dolayı bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız sizlerin iyi bir insan olarak yetişmenizde Devletimize katkı sağlamak. Burada İngilizce, Matematik ve Değerler Eğitimi Kurslarımız var. Bugün sizleri misafir ettik ki burayı tanıyasınız, bilesiniz. Bilgevi; Ödevlerin yapıldığı, internetin güvenli ortamda kullanıldığı ve bol bol kitap okunulan bir yerdir. Velilerinizle beraber sizleri de bekliyoruz. Aynı zaman da Bilgievimiz Herkes İçin Kütüphane programı kapsamında çalışmalar yapıyor. Velilerimize yönelik webinarlar var. Öğretmenlerimiz hem sizler için hem de velilerimiz için gayret gösteriyor. Projeyi geliştiren ve uygulayan Bilgievi Müdürümüze, ekibine ve katılım sağlayan Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Eyüp Özdemir İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Salih Karagöz ise yaptığı konuşmasında “ Ne zaman Başkanımıza telefon açsak bir isteğimiz olsa sağolsun hemen yerine getiriyor. Okulumuzun gelişimine ve eksikliklerinin tamamlanmasına katkı sağlıyor. Kendisine tüm velilerimiz ve öğretmenlerimiz adına teşekkür ederim” dedi. Belediye Başkanı Mustafa Allar ile öğrenciler arasında soru-cevap faslının ardından okuma etkinliğine geçildi. Kitapları okuyan öğrenciler arasında örnekleme yapılarak okudukları kitabın özetlerini öğretmenlerine sundular. Oldukça yararlı geçen projenin uygulamasına önümüzdeki hafta Gerede Ortaokuluyla program sona erecek. Haftalık 150 öğrenciyi misafir eden Bilgievi proje sonunda yaklaşık 1500 öğrenciye ulaşmış olacak.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Ramazan, Dede, Bilgievi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BİR RÜYA GÖRDÜM
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YAŞLANDIK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz GALLA PAZARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ GELELİM O BELGEYİ DEĞERLENDİRMEYE
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SEÇİM ATMOSFERİNE GİRERKEN BOLU’DA DURUM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Uluslararası Seramik Sanatcılarıyla…
  • Suat Tosun Suat Tosun VAHŞİ YAŞAMIN NÜFUS SORUNSALI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KİM BU KADINA ENGELLİ DİYEBİLİR ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TACİZ VE DÜŞÜNCE
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNÜN KUTLU OLSUN POLİSİM
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan HER RENGİN BİR DİLİ VAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İhanet dansları
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL - METEHAN VE HAKAN’DAN ÖZÜR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124