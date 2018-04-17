Haber: BMA

Haftada üç gün gerçekleşen ve okulların 5-6 ve 7. Sınıflarına yönelik "Bilgievini Tanıyorum, Kitap Okuyorum" Kampanyası Çerçevesinde Ramazan Dede Bilgievini 11-12 ve 13 Nisan tarihlerinde Eyüp Özdemir İmam hatip Ortaokulu öğrencileri ziyaret etti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Bilgievine ziyarete gelen öğrencilere hitaben “İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile başlattığımız bu projeyi her hafta misafir ettiğimiz öğrencilerimizle sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bilgievimiz yıllardır devam eden güvenli internet, eğitim ve kütüphane hizmetlerinin daha çok tanınması, arttırılması ve eğitime verdiğimiz önemden dolayı bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız sizlerin iyi bir insan olarak yetişmenizde Devletimize katkı sağlamak. Burada İngilizce, Matematik ve Değerler Eğitimi Kurslarımız var. Bugün sizleri misafir ettik ki burayı tanıyasınız, bilesiniz. Bilgevi; Ödevlerin yapıldığı, internetin güvenli ortamda kullanıldığı ve bol bol kitap okunulan bir yerdir. Velilerinizle beraber sizleri de bekliyoruz. Aynı zaman da Bilgievimiz Herkes İçin Kütüphane programı kapsamında çalışmalar yapıyor. Velilerimize yönelik webinarlar var. Öğretmenlerimiz hem sizler için hem de velilerimiz için gayret gösteriyor. Projeyi geliştiren ve uygulayan Bilgievi Müdürümüze, ekibine ve katılım sağlayan Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Eyüp Özdemir İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Salih Karagöz ise yaptığı konuşmasında “ Ne zaman Başkanımıza telefon açsak bir isteğimiz olsa sağolsun hemen yerine getiriyor. Okulumuzun gelişimine ve eksikliklerinin tamamlanmasına katkı sağlıyor. Kendisine tüm velilerimiz ve öğretmenlerimiz adına teşekkür ederim” dedi. Belediye Başkanı Mustafa Allar ile öğrenciler arasında soru-cevap faslının ardından okuma etkinliğine geçildi. Kitapları okuyan öğrenciler arasında örnekleme yapılarak okudukları kitabın özetlerini öğretmenlerine sundular. Oldukça yararlı geçen projenin uygulamasına önümüzdeki hafta Gerede Ortaokuluyla program sona erecek. Haftalık 150 öğrenciyi misafir eden Bilgievi proje sonunda yaklaşık 1500 öğrenciye ulaşmış olacak.