“Tanju Başkanın Yanındayız”

Haber: Kasım Şahin

Sinan Ay açıklamasında eski başkan Alaaddin Yılmaz’a da teşekkür ederek şunları söyledi: “2019 yılı yerel seçimlerini acısıyla tatlısıyla tamamladık. Yeni Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan ve ekibini tebrik eder ve görevinde başarılar dileriz. 2019 yerel seçimler öncesi Sayın Tanju Özcan başkanımızı Belediye-İş Sendikası olarak desteklediğimiz açıklamıştık. Bugün de ve yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güzel, huzurlu ve yeşil bir Bolu için çalışan arkadaşlarımızla beraber görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Belediye-İş Sendikası olarak hiçbir baskıya boyun eğmeden, doğrunun ve haklının yanında olduk, her türlü baskından yılmadık ve yılmayacağız. Bazı sendikalar gibi işçiyi şantaj, tehdit ve zorlamayla üye yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız. Bize üye olmak isteyen işçi arkadaşlarımıza Belediye-İş Sendikası’nın kapısı her zaman açıktır. Belediye-İş Sendikası gücünü mevkiden ve makamdan değil işçiden alır. Sendika olarak amacımız belediyede çalışan arkadaşlarımızın huzurlu, mutlu bir ortamda çalışarak daha verimli olmalarını sağlamak, sosyal ve ekonomik olarak refah seviyelerini mümkün olduğu kadar iyileştirmeye çalışmaktır. Üç dönemdir Belediye Başkanlığı yapan Sayın Alaaddin Yılmaz Başkanımıza Bolu’ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında huzur ve mutluluklar temenni ederiz.”