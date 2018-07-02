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02 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • Tanju Özcan 4’ncü mazbatasını aldı

    24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP Bolu 1. Sıra milletvekili adayı olan ve milletvekili seçilen Tanju Özcan, 4’ncü kez mazbatasını aldı. Özcan, 7.5 yıl içerisinde 4’ncü kez duruşma salonuna girdiğini belirterek; “Allah kimseyi sanık sandalyesine düşürmesin” dedi.

    02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:10
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    Tanju Özcan 4’ncü mazbatasını aldı
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    CHP Bolu milletvekili seçilen Tanju Özcan, 4’ncü mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ın elinden, Ağır Ceza Mahkemesinde düzenlenen törenle aldı. Mazbata teslimi öncesi kısa bir açıklama yapan Han; “Milletvekilimiz Tanju Özcan bir dönem daha Bolu’dan milletvekili seçilmiştir. Kendisini kutluyoruz. Bu güne kadar Bolu için çalışan vekilimiz Özcan, bundan sonra da Bolu için çalışmaya devam edecektir. Kendisine başarılar dileriz” dedi.

    Mazbatası almadan önce Ağır Ceza Mahkemesi salonuna giren ve sanık kürsüsün başında duran  CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan; “7.5 senede 4’ncü kez duruşma salonuna giriyorum. Allah kimseyi sanık sandalyesinde oturmayı nasip etmesin” diye konuştu ve daha sonra CHP İl Başkanı Kazım Karsu ile birlikte müştekilerin oturduğu masaya geçerek orada birlikte oturdular.

    MAZBATAYI 4’CÜ KEZ ALMAK FAZLA KİŞİYE NASİP OLMAMIŞTIR

    CHP Bolu Milletvekili olarak, Bolu İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Han’ın elinden alan Tanju Özcan’da şunları söyledi; “Bu mazbatayı dört kez almak Türkiye Cumhuriyeti devletinde herkese çok fazla nasip olmamıştır diye düşünüyorum. Fehmi Beyle birlikte dört kez üst üste bu mazbatayı alan Bolu tarihinin ilk milletvekilleri olduk. Bu mazbatanın hakkını vermeyi diliyorum. İlk seçildiğimde demiştim ki ben muhalefet milletvekili olarak gidiyorum Bolu’nun bütün sorunlarını muhalefet kürsüsünde taşıyacağım demiştim. İkinci seçildiğimde gidiyorum ama iktidar partisi milletvekili olarak mı muhalefet milletvekili olarak mı gidiyorum onu bilmiyorum dedim. Cevabın ilk kısmını aldık. Muhalefet milletvekili olarak gittik bir dönem daha. Ama bu dönem farklı bir dönem yeni bir sistem bizi bekliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdiği için parlamenter sistem döneminden farklı bir çalışma içerisine gireceğiz. Meclisin işi bundan sonra yasama faaliyetini yürütmek olacak. Bu demek oluyor ki daha çok yasa yapacağız, daha çok yasanın yapılmasına katkı sunacağız. Bizim açımızdan da farklı bir deneyim olacak. Bu mazbatayı dördüncü kez almamda en büyük emek tabi ki örgütümüzündür. İl başkanımızdan ilçe başkanımıza kadar kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum ve diliyorum, hem bizim için hem Bolu için hayırlı olur. Bolu’ya ve ülkemize bir şeyler katmak için vesile olur. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu. Özcan ve partililer daha sonra Adliye binası önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra annesi Emine ve babası Galip Özcan’la da mazbatayla birlikte hatıra fotoğraf çektirerek, anne ve babasına da kendisine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, Tarihinde, Gerçekleştirilen, 27.

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