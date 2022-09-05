Tanju Özcan açtı ağzını yumdu gözünü



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “İktidar olursak HDP’ye bakanlık verilebilir” sözlerine tepki gösterdi.

“BU SÖZ EN HAFİF TABİRLE AYMAZLIKTIR”

“HDP'ye bakanlık ne demek?” sözleriyle eleştiride bulunan Özcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, “‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok, biliyorum. Bu yüzden partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.