Tanju Özcan açtı ağzını yumdu gözünü

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Belediye Başkanı seçilmesi halinde mültecilere belediye bütçesinden yapılan yardımların kesileceği vaadinde bulundu. Tanju Özcan Başkanlık görevini devraldıktan sonra vaat ettiği gibi “İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması” talimatını verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatı gerek yerel gerekse ulusal kamuoyunda geniş yankı buldu. Birçok AK Partili isim Özcan’ın talimatına tepki gösterirken Özcan’a destek vatandaşlardan geldi. Vatandaşların birçoğu Özcan’ın kararı sonrası desteklerini “Helal olsun başkan” diyerek iletti.

Sayan ve Sakık’a ağır cevap

“SEN DÖNMEYE DEVAM ET”

Öte yandan kararını sosyal medyadan eleştiren AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve HDP’li eski milletvekili Sırrı Sakık’a Belediye Başkan’ı Özcan sert tepki gösterdi. Tanju Özcan, Sayan’ın “Bolu’daki Suriye’lileri Ağrı’ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kuranı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir...” eleştirisine ağır sözlerle yüklendi. Özcan Sayan’a cevaben, “Ben CHP Bolu İl Başkanıydım...sen de dönmeden önce CHP Ağrı İl Başkanıydın...Yani tanıdığım döneksin...Sn Erdoğan SURİYELİLER için harcadığımız para 37 Milyar Doları geçti diyor!!! Çocuklarımızın rızkı gidiyor...benim içim sızlıyor..şov yapma..sen dönmeye devam et” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Özcan’ın Sayan’a cevabı kısa sürede binlerce kez paylaşılarak beğenildi. Sosyal medya kullanıcıları ise Özcan’a destek mesajlarında, “Çok yaşa başkanım. Allah ayağına taş dokundurmasın”, “Bolu’ya heykelinizi dikmeye kalksak beton yetmez başkanım”,”Bolu’dan gol sesi geldi 1-0” gibi ifadeler kullandılar.

“KANDİLİN KADROLU YALAKASI”

Belediye Başkanı Özcan ayrıca, kendisine ırkçı yakıştırması yapan HDP’li Sırrı Sakık’a da cevap vermeyi ihmal etmedi. Özcan, Sakık’ın, “Meclis’te iki dönem birlikte bulunduk. Meclis’te de Irkçılığın temsiliydi. Bolu’da ona oy veren her demokrat bu suça ses çıkarmalıdır. Irkçılık suçtur” eleştirisine verdiği cevapla yine birçok sosyal medya kullanıcısının desteğini aldı. Özcan Sakık’a cevaben, “Haklısın ... İki dönem birlikte Milletvekilliği yaptık... Ben her zaman Mustafa Kemal Atatürk ün askeri idim... Sen de kandilin kadrolu yalakası... Kaybetmen beni üzmedi” diye tepki gösterdi.

“TEK KURUŞ YARDIM YAPILMAYACAKTIR”

Bolu Belediye Başkanı son olarak yaptığı paylaşımda ise Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eski Milletvekili HDP’li Sırrı Sakık’ın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: “Tekrarlıyorum... Ben Başkan olduğum sürece, yatağa aç giren vatandaşlarımız var iken, Bolu’da Türk Halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, SURİYELİLERE bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır.”

Belediye Başkanı Özcan’ın sosyal medya paylaşımları kısa sürede on binlerce kişiye ulaşırken birçok sosyal medya fenomeni sayfalarda da paylaşıldı. Özcan’ın cevapları Türkiye gündemine oturdu.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 15:37