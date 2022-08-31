Tanju Özcan, Akşener’i Bolu’ya davet etti

Haber: Süleyman Kurt

CHP’den kesin ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilecek karar iki kez ertelenmişti. Son ertelemenin ardından karar tarihi 26 Eylül olarak açıklandı. Karar öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulunan, Özcan’ın Akşener ile ne konuştuğu merak konusu oldu.

İhraç süreci boyunca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan randevu alamayan Başkan Özcan Akşener’le görüşmesi sonrası bir de tweet attı.

FAYDALI BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU

Başkan Özcan Meral Akşener’i ziyaret ettiği fotoğrafı Twitter’dan yayınlayarak, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya davet ettim” ifadelerine yer verdi.