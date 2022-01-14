Tanju Özcan anketlerde öne çıktı



Haber: C. Kutay Aykan

Programa telefonla bağlanan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP ve Millet İttifakında belirsizliğini koruyan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Millet İttifakının ve CHP’nin adaylık konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Bayrakçı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin istenmeyen bir aday seçilmesi halinde gerekirse 100 bin imza toplayarak kendisini ortaya atabileceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yapılan bazı anketler sonucuna bakıldığında hatırı sayılır bir sonuç aldığını ve devreye girdiğini belirtti.

“BOLU BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ”

Bayrakçı, “CHP’nin içerisinde mesela iki belediye başkanı öne çıkmıştı. Şimdi aşağıdan tam puanını bilmiyorum ama Bolu Belediye Başkanı da geldi. Anket yapıyoruz orada bende göreceğim. Kaç çıkacak. Bolu Belediye başkanı da hatırı sayılır bir şeyler alıyor anketlerde. Oda devreye girdi. Öyle 8-10 değil ama ben 2’yi gördüm. Birkaç araştırma şirketi söyledi. Şimdi bende kendi anketimde de görmek istiyorum. Emin olmadan konuşmak istemiyorum. Ama girmiştir devreye” ifadelerini kullandı.