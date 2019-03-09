Tanju Özcan bıcaklanan genci ziyaret etti



CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, göçmenler tarafından yol verme tartışması sonrası bıçaklanarak yaralanan Gürkan Güler’i kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Tanju Özcan'ın yıllardır meclis kürsüsünde, televizyon programlarında ve seçim çalışmalarında dile getirdiği ‘Göçmenlerin ülkesine dönmesi’ gerektiği vurgusu ciddiyetini gösterdi. Tanju Özcan'ın göçmenler konusunda ki bu hassasiyeti de ne yazık ki Bolu'da gerçekleşti. Göçmenler tarafından yol verme tartışması sonrası bıçakla yaralanan Gürkan Güler’i kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisinde ziyaret eden Özcan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan seçilmesi durumunda göçmenlere hiç bir şekilde yardım edilmeyeceğini dile getiren Özcan, “Yıllardır işte bunu söylüyordum. Bu insanlara yapılan misafirperverlik artık fazla oldu. İnsanlarımıza zarar vermeye başladılar. Ben yine söylüyorum, Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra kesinlikle göçmenlere belediye bütçesinden bir kuruş yardım yapmayacağım. İş yeri açma ruhsatı da vermeyeceğim" dedi.