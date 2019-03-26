Tanju Özcan, “Biz emekten yanayız”

Haber: Gönül Olutürk

Yerel seçimlere 5 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, belediyenin bütün birimlerini tek tek geziyor. Park Bahçeler Müdürlüğü, Bolu Belediyesi Şantiyesi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve belediye binasında görev yapan personelle bir araya gelen Özcan, "Kimsenin şüphesi olmasın. Biz emekten yanayız. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. İnşallah Pazartesi’den itibaren birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce Belediye Meclis Üyeliği yaptım, encümende görev yaptım, imar komisyonunda bulundum. Yani belediyeyi ve belediyeciliği biliyorum. Bu yüzden seçimden hemen sonra kolları sıvayıp çalışmalara başlayacağız" dedi.