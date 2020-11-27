“Tanju Özcan bu işi yapamamıştır”

Haber: BMA

Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, Belediyenin 2021 bütçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bütçede seçim döneminde vaat edilen hiçbir projeye kaynak aktarılmamasını eleştiren Balaban, bu durumun hiçbir projenin yapılmayacağı anlamına geldiğini belirtti.

“SÖZ VERİLEN PROJELERİN HİÇ BİRİ YAPILMAYACAKTIR”

Bütçe hakkında açıklama yapan Balaban, “Belediye yönetiminin 2021 bütçesi, söz verilen projeler için bir yan çizme bahane üretme bütçesidir. Tanju Özcan, 3. Yıl bütçesi olan bu bütçede, seçim zamanı söz verilen; ne stadyum projesine ne vizyon kent projesine ne D100 alt geçitleri projesine ne de Kızılay otopark projesine 1 TL bile ayırmamıştır. Tam aksine bu projelerin yerine notlar yazılmış ve adeta havanda su döver gibi, bu projelere başlayamayacağını itiraf eden yan çizme notları performans programına işlendiğini görmekteyiz” dedi.

“MEVCUT YÖNETİM BOLU İÇİN ZAMAN KAYBIDIR”

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçmiş yönetimden kalan hazır projeleri dahi bitirip hizmete açamadığını söyleyen Burak Balaban, “Başkan Tanju Özcan, 2 senede mini mini 1 ler gibi, halk süt gibi basit projeleri bile hayata geçirememiştir. Hatta ve hatta geçen 2 yıllık sürede neredeyse dönemimizden kalan, projesi hazır işlerden bir tanesini bile bitirip hizmete açmış değildir. 3’üncü yılın bütçesinden de anlaşıldığı gibi mevcut yönetim anlayışı Bolu için tek cümleyle zaman kaybıdır, maalesef Sayın Başkan sadece kendi Belediye meclis üyelerini değil, Bolu halkını seçim zamanı verdiği sözlerle kandırdığının en büyük ispatı yine bu bütçedir” ifadelerini kullandı.

“TANJU ÖZCAN BU İŞİ YAPAMAMIŞTIR”

Tanju Özcan’ın ağlama siyaseti yaptığını söyleyen Balaban açıklamasında ayrıca, “Sayın Başkan sadece günlük siyasi açıklamalar ve beyanlar ile, kendini gündemde tutmanın peşindedir. Güya ilgili kurumlara 1 günde yazılacak yazıları 2 yılda yazıp bahane ederek yine ağlama siyaseti gütmektedir. Sayın Başkandan bu günden itibaren beklentimiz kalan sürede dönemimizden kalan hizmetleri ve eserleri en azından koruması ve bozmamasıdır. Son mecliste taktığı Milletvekili rozeti ile de; ben bu işi yapamadım bırakıp gitmek istiyorum mesajını Bolu halkı gayet iyi bir şekilde almıştır. Bir sonraki Belediye Başkanlığı seçiminde Bolumuz yine işi ehline vererek, Cumhur ittifakıyla beraber AK partiyi tekrar göreve getirecektir. Kısacası Belediyeciliğin hizmetin bizim yani AK Partinin işi olduğunu bu bütçeyle Sayın Başkan tescil etmiştir” sözlerine yer verdi.