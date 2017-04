Özel Haber: Kasım Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, yorucu ve zorlu geçen referandumun ardından gazetemize özel açıklamalarda bulunarak referandum sonuçlarını ve yaşanan gelişmeleri anlattı.

Referandumun AK Parti açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın açıklamaları şöyle: “Devletin bütün imkanlarıyla cumhuriyet tarihinde görülmemiş, adaletsiz bir kampanya yürütüldü. Devletin parasıyla millete propaganda yaptılar. Ayrıca hayır propagandası yapmak isteyenleri de her şekilde engellediler. Bizi de engellediler, MHP’li Sinan Oğan, Meral Akşener gibi arkadaşlarımızı da engellediler. Hayır vereceğim diyeni işten attılar, evet vereceğim diyeni alkışlattılar. Her şeyi kullandılar ama buna rağmen kıl payı farkla evet çıktı. Onda da kocaman bir soru işareti var aslına bakarsanız. Halen evet oylarının hayır oylarından fazla olduğuna gerçekten ben ikna olmadım. Dolayısıyla yargısal sürecin sonunu, ümidim olmamakla birlikte, beklemekten yanayım. ‘Yanlış hesap Bağdat’tan döner’ diye güzel bir söz var ya, inşallah Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkça yasaya aykırı, tam kanunsuzluk içeren bu kararının hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Ama umutlu değilim. Sonuç itibariyle yeni sistem artık Türkiye’ye geldi.”

“Biz ne yaptık?”

Bolu’da alınan sonuç ile ilgili de konuşan Özcan, ‘Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da AK Parti beklediğini bulamadı. 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy kadar bile evet oyu çıkmadı. Yüzde yetmişlerin üzerinde evet çıkacak beklentileri vardı, böyle söylemleri vardı. Biz insan gücüyle, inanmış insanlarla cesur bir şekilde, korkmadan çok daha etkili olamayan bir çalışma gerçekleştirdik. Buna rağmen 2010 referandumuna göre hayır oylarında 4 oranlık bir artış oldu. Bu sonuçtan ben AK Partililerin memnun olduğunu düşünmüyorum. ‘Biz ne yaptık?’ sorusunu soranlar da vardır. Ama 2019 seçimlerine bu sistemle gidileceği bana göre netleşmiş oldu. Yargıdan umudumu kesmek istemiyorum ama çok da umutlu olmadığımı söylemek istiyorum” dedi.

“AK Parti için yolun sonu olduğunu düşünüyorum”

Son olarak gerçekleşen Anayasa değişikliği ile 2019’da yapılacak seçimlere ilişkin açıklama yapan Özcan şunları söyledi: “2019’da milletimiz şunu soracak, ‘Ey AK Parti, ey Recep Tayyip Erdoğan. Ne istedin de vermedik? Belediye başkanı olmak istedin, yaptık, başbakan olmak istedin, yaptık, cumhurbaşkanı olmak istedin, yaptık, başkan olmak istedin gene yaptık. Şimdi artık AK Parti’nin hiçbir bahanesi kalmadı. Her zaman bir şeylere sığınırdı, mahkeme beni engelledi, ordu beni engelledi, Avrupa beni engelledi, FETÖ beni engelledi. Şöyle oldu, böyle oldu, şimdi istediği her şeyi almış oldu. Hiçbir bahanesi kalmadı. 2019’da sandık başına giderken insanlar bunları düşünecek. Terörü bitireceğiz dediniz, bitirebildiniz mi? Buna bakacak. Ekonomiyi düzelteceğiz dediniz, düzelttiniz mi? Buna bakacak. İşsizliği bitireceğiz dediniz, bitirdiniz mi? Buna bakacak. Ve üzülerek söylüyorum, inşallah ben yanlış düşünmüşümdür yanılmışımdır, ama bunların bu kafayla ne terörü bitirmeleri mümkün ne ekonomiyi düzeltmeleri mümkün ne işsizliği bitirmeleri mümkün ne de dünya ile ilişkilerimizi düzeltmesi mümkün. Her şeyin daha kötüye gitmesinden samimi olarak korkuyorum, inşallah yanılıyorumdur. Ama artık ben bu kafayla gittikleri takdirde 2019 seçimlerinin AK Parti için yolun sonu olduğunu düşünüyorum, hem yerelde göreceğiz bunu hem de başkanlık seçimlerinde yaşayarak göreceğiz.”