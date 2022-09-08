Tanju Özcan çağırdı Akşener Geliyor

Haber: Uğur Balaban

İYİ Parti Genel Merkez tarafından 5-6 Eylül tarihinde il başkanlarının katılımıyla Ankara’da düzenlenen toplantının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantının ilk günü İYİ Parti gözüyle ülkenin güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. İkinci gün ise “Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı" başlığında yapılan toplantı kamuoyunda geniş yankı buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıda yaptığı konuşmada İYİ Parti iktidarıyla birlikte 2026 yılına kadar ülkede sığınmacı sorunu kalmayacağını ifade etti. Her iki oturuma katılan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ile birlikte parti binasında yaptığı basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bolu’yu ziyaret edeceği müjdesini verdi. Akşener Bolu’da Bolu Belediyesi tarafından yapılan yeni itfaiye binasının açılış törenine katılacak.

2026 YILINDA SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştireceği ziyaretle ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı;

Kıymetli Bolu halkı geçtiğimiz günlerde 5-6 Eylül tarihinde Genel Başkanımızın düzenlemiş olduğu il Başkanları toplantısına ve sığınmacıların ülkeden gönderilmesi ile ilgili toplantıya iştirak ettim. İl başkanları toplantısında ülkemizin içinde bulunduğu sorunların çözüm önerileri ile ilgili görüş ve önerilerin yer aldığı verimli bir toplantı şeklinde gerçekleşti. İnşallah seçim çalışmalarında partimizin birinci parti çıkması için ortaya çıkan görüş ve önerilerin çalışmalarımıza iyi şekilde yansıyacağına inanıyorum. Organizasyonun ikinci gününde Suriyeli e göç meselesini masaya yatırdık. İYİ Parti 2026 yılının sonuna kadar bütün sığınmacıları göndermeye kararlı. Bu durumla ilgili çalışma metod ve yöntemlerini belirledi. Hukuki, siyasi, ekonomik ve dış ilişkiler yönünde yapılması gereken neyse partimiz bu konuda son derece kararlı. İnşallah2023 yılında iktidar olmamızla birlikte ülkedeki bütün sığınmacıları hukuk çerçevesi içerisinde 2026 yılına kadar göndermiş olacağız.

AKŞENER YENİ İTFAİYE BİNASININ AÇILIŞINA KATILACAK

Geçtiğimiz aylarda Genel Başkanımızı Bolu’ya ziyaretle ilgili bir davette bulunmuştum. Değişik çalışmalardan dolayı bu gerçekleşmedi. Ankara’da gerçekleşen son toplantıda davetimi yineledim. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener davetimizi kırmadı. Sayın Genel Başkanımız 15 Eylül tarihinde ilimizi ziyaret edecekler. Bir ittifak belediyesi olan Bolu Belediyesi’nin itfaiye binasının açılış törenine katılacaklar. Saat 15:00’de gerçekleştirilecek olan yeni itfaiye binasının açılışında tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Değerli hemşerilerim genel başkanımızın ziyaretinde ve açılış töreninde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Açılış töreni 15 Eylül Perşembe günü 15:00’de yeni itfaiye binasında gerçekleştirilecektir.